Из-за российского обстрела Николаевская и ещё пять областей остались без света

Отключение электричества. Архивное фото: НикВести

После российского обстрела в Николаевской области произошли новые отключения электроэнергии. Всего перебои с электроснабжением зафиксированы в шести областях Украины.

Об этом утром 31 августа сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Помимо Николаевской, речь идет о Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

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«Везде, где это в настоящее время позволяют условия безопасности, уже ведутся аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей», — отметили в «Укрэнерго».

В то же время потребление электроэнергии остается стабильным. Сегодня, 31 августа, по состоянию на 09:30 его уровень был таким же, как и в предыдущий рабочий день.

Энергетики призывают по возможности перенести активное использование электроэнергии на период с 10:00 до 16:00. Вечером с 18:00 до 22:00 просят экономно пользоваться электроэнергией.

Напомним, что 29 августа россияне атаковали энергетические объекты Николаевской области ракетами «Шахед». Из-за повреждений электросетей в Николаеве и населенных пунктах Николаевского и Баштанского районов произошли аварийные отключения. Тогда без электроэнергии остались более 300 тысяч абонентов.

Из-за отключения электричества в Николаеве временно не работали трамваи и троллейбусы. Пассажиров перевозили 37 троллейбусов PTS, которые могут преодолевать до 20 километров на автономном ходу. Для их работы и зарядки использовали дизельные генераторы.

Несмотря на отсутствие электроэнергии, в городе продолжали работать больницы, пункты выдачи очищенной воды и светофоры с автономным питанием. Городские службы также оказывали помощь жителям после атаки.