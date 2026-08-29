В Николаеве и области восстанавливают электроснабжение: электричество подано в более чем 200 населенных пунктов

В Николаеве восстанавливают электроснабжение. Иллюстративное фото НикВести

В Николаевской области восстанавливают электроснабжение после аварийных отключений. На данный момент энергетики уже подключили к сети более 200 населенных пунктов, еще около 230 остаются без света.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

Электроснабжение также постепенно восстанавливают в различных районах Николаева. На фоне восстановительных работ в городе постепенно возобновляет работу электротранспорт. В то же время жителей призывают экономно использовать электроэнергию, не включать одновременно мощные приборы во избежание перегрузки сети, а также по возможности воздерживаться от пользования лифтами.

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Кроме того, утром российские войска атаковали Николаев беспилотниками «Shahed-238» и ракетами «Бандероль». В городе зафиксированы попадания по портовой инфраструктуре. По предварительным данным, в результате обстрела пострадавших и погибших нет.

Напомним, 29 августа 2026 года из-за массированной атаки «Шахедами» на энергетику Николаевской области более 300 тысяч абонентов остались без света, были повреждены энергетические объекты, часть участков аварийно отключили.

В тот же день из-за обесточивания сетей в Николаеве временно остановили движение трамваев и части троллейбусов «Днепр».