В Николаевской области всем потребителям восстановили электроснабжение после обстрела. Архивное фото: НикВести

Энергетики восстановили электроснабжение после массированного российского обстрела энергетической инфраструктуры Николаевской области.

Об этом сообщили в АО «Николаевоблэнерго».

По состоянию на 12:00 всем потребителям, которые остались без света из-за атаки, восстановили электроснабжение. В то же время жителей области призывают максимально экономно расходовать электроэнергию.

«Область со светом. Очень благодарен нашим энергетикам за оперативную и слаженную работу», — написал исполняющий обязанности начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов.

Что известно об отключении электричества

Утром 29 августа россияне атаковали энергетические объекты Николаевской области ракетами «Шахед». Из-за повреждений ряд участков электросетей был аварийно отключен.

Без электричества остались Николаев и общины Николаевского и Баштанского районов. По предварительным данным, речь шла о более чем 300 тысячах абонентов.

Из-за отключения электросетей в Николаеве также временно приостановили движение трамваев и троллейбусов. Пассажиров перевозили 37 троллейбусов PTS, которые могут двигаться автономно на расстояние до 20 километров. Для их работы и подзарядки использовали дизельные генераторы.

Несмотря на полное отключение электроэнергии в Николаеве после российской атаки, в городе продолжали работать больницы, пункты выдачи воды, светофоры с автономным питанием и часть общественного транспорта.