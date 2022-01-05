Пресса Казахстана сообщает, что на сторону протестующих переходят отдельные подразделения правоохранителей. Один из эпизодов произошел в крупном городе Актобе, второй в бывшей столице Алматы.

Об этом пишет Orda.kz и другие СМИ.

В Актобе полицейские, стоящие в заграждении, опустили дубинки и заявили о своей верности народу. В общей сложности отказались «винтить» протестующих несколько десятков сотрудников полиции в амуниции.

В Алматы протестующие на спецтехнике МВД с таранами двинулись в центр города для штурма городской администрации. Они утверждают, что протест не закончится, пока не будут выполнены основные политические требования оппозиции.

В свой черед, «Медиазона.Центральная Азия» отмечает, что протест и не думает стихать. Так, демонстранты пробиваются а центр Алматы.

— На пересечении улиц Толе би и Байтурсынова стычки силовиков и митингующих, последние прорвали оцепление и двинулись в сторону центра. Силовики применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Горят служебные машины и деревья, — сообщают корреспондент издания.

Впрочем, со стороны полиции наблюдаются и эпизоды насилия. В частности, журналисты издания «Орда» пострадали от обстрела резиновыми пулями и светошумовых гранат.

— В Алматы полицейские открыли огонь по протестующим резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. Активисты стояли около пересечения улиц Байтурсынова — Карасай-батыра. Полицейские в полном обмундировании, со щитами, стояли на проезжей части. Протестующие поднимали руки вверх и просили не стрелять в них, после чего в их сторону последовал выстрел светошумовой гранаты. Осколок её попал в лицо журналисту Orda.kz Беку Байтасу. Чуть ранее в спину резиновой пулей был ранен сотрудник Orda.kz Леонид Рассказов, — пишет ресурс.

Напомним, по состоянию на утро, 5 декабря, власти Казахстана настаивают, что вернули контроль над улицами центральных городов, а полиция задержала более двух сотен протестующих. В стране также отправили в отставку правительство.

Как сообщалось, газовые протесты в Казахстане переросли в столкновения с полицией. Волнения вспыхнули вследствие стремительного подорожания сжиженного газа. Силовики начали применять против людей слезоточивый газ и шумовые гранаты.