Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что протесты, охватившие страну, организованы политическими силами извне.

Об этом пишет KazTAG.

Он также сообщил, что уже обратился к партнерам-членам Организации Договора коллективной безопасности за поддержкой. Отметим, что сегодня членами ОДКБ являются Россия, Беларусь, Таджикистан, Армения и Киргизия.

Это означает, что если союзные государства решат оказать поддержку, они могут ввести в Казахстан свои войска.

Как пишет «РБК-Украина», Касым-Жомарт Токаев заявил, что в настоящее время в Казахстане продолжается антитеррористическая операция. Он назвал протестующих международными террористами, а сами акции протеста — актом агрессии.

— Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алматы с подразделением ВДВ. Идет упорный бой. Поэтому я полагаю, что с нашей стороны, учитывая, что данные террористические банды являются международными, они прошли подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим ... я сегодня обратился к главам ОДКБ оказать помощь в преодолении этой террористической угрозы, — заявив президент Казахстана.

Ранее сообщалось, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев смещен действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым с поста главы Совета Безопасности. Назарбаев находился у руля страны с обретения независимости, получив титул «елбасы», что означает отец нации. Объявление о том, что экс-президент Нурсултан Назарбаев оставляет пост председателя Совета Безопасности привело к неожиданным результатам — в одном из городов протестующие снесли памятник ему с постамента.

По последним данным, в Казахстане полностью выключили интернет и телевещание, не работает мобильная связь.

За несколько часов протестующие успели штурмом взять городскую администрацию бывшей столицы Алматы и устроить заварушку с силовиками, ранив больше 20 человек.

Напомним, пресса Казахстана сообщает, что на сторону протестующих переходят отдельные подразделения правоохранителей.

По состоянию на утро, 5 декабря, власти Казахстана настаивали что вернули контроль над улицами центральных городов, а полиция задержала более двух сотен протестующих. В стране также отправили в отставку правительство.

Как отмечалось, газовые протесты в Казахстане переросли в столкновения с полицией. Волнения вспыхнули вследствие стремительного подорожания сжиженного газа. Силовики начали применять против людей слезоточивый газ и шумовые гранаты.