Группа займется установлением и привлечением к уголовной и административной ответственности участников массовых протестов, сообщает сайт президента Казахстана .

Также Нацбанку поручатся обеспечить восстановление стабильной и бесперебойной работы банков второго уровня и других финансовых организаций после стабилизации ситуации.

Кроме того, поручается создать комиссии по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков; приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов в городе Алматы и других регионах после стабилизации ситуации.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января заявил, что обратился к главам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в подавлении массовых протестов.

Ранее сообщалось, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев смещен действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым с поста главы Совета Безопасности. Назарбаев находился у руля страны с обретения независимости, получив титул «елбасы», что означает отец нации. Объявление о том, что экс-президент Нурсултан Назарбаев оставляет пост председателя Совета Безопасности привело к неожиданным результатам — в одном из городов протестующие снесли памятник ему с постамента.

По последним данным, в Казахстане полностью выключили интернет и телевещание, не работает мобильная связь.

За несколько часов протестующие успели штурмом взять городскую администрацию бывшей столицы Алматы и устроить заварушку с силовиками, ранив больше 20 человек.

Напомним, пресса Казахстана сообщает, что на сторону протестующих переходят отдельные подразделения правоохранителей.

По состоянию на утро, 5 декабря, власти Казахстана настаивали что вернули контроль над улицами центральных городов, а полиция задержала более двух сотен протестующих. В стране также отправили в отставку правительство.

Как отмечалось, газовые протесты в Казахстане переросли в столкновения с полицией. Волнения вспыхнули вследствие стремительного подорожания сжиженного газа. Силовики начали применять против людей слезоточивый газ и шумовые гранаты.