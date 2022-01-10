Президент России Владимир Путин захотел ввести военные контингенты ОДКБ во все государства, состоящие в союзе.

Свои планы он озвучил на саммите ОДКБ.

Глава РФ выступил против демократических революций и в очередной раз упомянул некие «майданные технологии».

— Лучше заранее ввести войска ОДКБ во все страны альянса и разместить их на стационарных военных базах. Так быстрее можно решать возникающие локальные проблемы, если что. В частности — предотвращать цветные революции, нейтрализовывать использование майданных технологий, не допускать раскачивания ситуаций, — из речи Владимира Путина.

На данный момент в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоят 6 государств. Помимо России, в структуру включены Армения, Казахстан, Беларусь, Таджикистан и Кыргызстан. Альянс успели покинуть Азейрбайджан (в 1999), Грузия (также в 1999) и Узбекистан (вышел в 2012).

Напомним, в ОДКБ заявили, что их «миротворцы» пока останутся в Казахстане.