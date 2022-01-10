Миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) останется в Казахстане «до полной стабилизации обстановки».

Об этом заявил на брифинге командующий «миротворцами» ОДКБ россиянин Андрей Сердюков.

— В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан. Сейчас подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных государственных, военных объектов и объектов социальной значимости, — сказал Андрей Сердюков.

Митинги против стремительного повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны). Они переросли в массовые протесты, несмотря на то, что правительство сложило свои полномочия, а также было объявлено о снижении цен на газ.

Напомним, ЕС встал на сторону казахских властей и предложил мирно урегулировать конфликт.

Ранее сообщалось, казахских демонстрантов расстреливали русскоязычные военные.