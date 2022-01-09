Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря от имени альянса, предложил местным властям прийти к мирному разрешению противоречий с протестом.

Об этом пишет SwissInfo.

Высокопоставленный представитель ЕС по дипломатическим вопросам Жозеп Боррель оставался недоволен кровопролитием, которое устроили казахские силовики протестующим

— Мы обеспокоены насилием, вспыхнувшим после мирных протестов в Казахстане, который является важным партнером для Европейского союза, — говорится в заявлении.

Боррель добавил, что введеные войска ОДКБ должны соблюдать независимость страны и права ее граждан.

— Мы глубоко сожалеем о гибели людей и решительно осуждаем широкомасштабные акты насилия. Важно предотвратить дальнейшую эскалацию, избегать любого подстрекательства к насилию, постоянно проявлять сдержанность и избегать использования беспорядков в других целях. Мы готовы оказать помощь в мирном урегулировании кризиса, — сказано в послании.

Боррель от имени ЕС порекомендовал Токаеву «выполнить свои обязательства в это непростое время, включая уважение прав человека и основных свобод своих граждан, в частности, свободу собраний, выражения мнений и СМИ».

Напомним, ЕС высказался по поводу событий в Казахстане: призывают воздержаться от эскалации.