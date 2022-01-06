Евросоюз призвал стороны конфликта в Казахстане воздерживаться от эскалации насилия.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на Европейскую службу внешних связей.

«В свете продолжающихся протестов в Казахстане, связанных, прежде всего, с недавним удвоением цен на сжиженный газ, Европейский Союз внимательно следит за развитием событий. Мы призываем всех, кого это касается, действовать ответственно и сдержанно и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия. Признавая право на мирные демонстрации, Европейский Союз ожидает, что они останутся ненасильственными и останутся без какого-либо подстрекательства к насилию. Европейский Союз также призывает власти уважать фундаментальное право на мирный протест и соразмерять применение силы при защите своих законных интересов безопасности, а также соблюдать свои международные обязательства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев смещен действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым с поста главы Совета Безопасности. Назарбаев находился у руля страны с обретения независимости, получив титул «елбасы», что означает отец нации. Объявление о том, что экс-президент Нурсултан Назарбаев оставляет пост председателя Совета Безопасности привело к неожиданным результатам — в одном из городов протестующие снесли памятник ему с постамента.

По последним данным, в Казахстане полностью выключили интернет и телевещание, не работает мобильная связь.

За несколько часов протестующие успели штурмом взять городскую администрацию бывшей столицы Алматы и устроить заварушку с силовиками, ранив больше 20 человек.

Напомним, пресса Казахстана сообщает, что на сторону протестующих переходят отдельные подразделения правоохранителей.

По состоянию на утро, 5 декабря, власти Казахстана настаивали что вернули контроль над улицами центральных городов, а полиция задержала более двух сотен протестующих. В стране также отправили в отставку правительство.

Как отмечалось, газовые протесты в Казахстане переросли в столкновения с полицией. Волнения вспыхнули вследствие стремительного подорожания сжиженного газа. Силовики начали применять против людей слезоточивый газ и шумовые гранаты.