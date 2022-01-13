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В Николаевском городском родильном доме № 3 официально нет палат стоимостью в 2,5 тысячи гривен.

Об этом свидетельствует перечень тарифов на платные услуги, утвержденный исполнительным комитетом Николаевского горсовета.

Как сообщалось, николаевский блогер Ольга Киселева, недавно ставшая мамой, рассказала о расценках в городском роддоме № 3. В частности, она озвучила стоимость платных палат — 580 и 2500 тысячи гривен, отметив, что выбрала более дешевый вариант.

Отметим, что в учреждениях здравоохранения не запрещены платные услуги. Однако расценки на них проходят анализ отдела ценообразования горсовета, а после утверждаются исполнительным комитетом.

Согласно документам, опубликованным на сайте горсовета, последний раз тарифы на платные услуги в роддоме № 3 утверждались 27 января 2021 года. Их перечень состоит всего из нескольких позиций — аборт и палата улучшенного типа.

Стоимость палаты указана в размере 582 гривен. Именно в такой палате и находилась блогер. Расценки на какие-либо еще палаты исполкомом не утверждались.

Отметим, что за 2500 тысячи гривен в сутки можно снять люкс или полулюкс в пятизвездочном отеле Одессы. Более того, за эти деньги можно проживать в стандартном или улучшенном номере отелей 5*, например, в Стамбуле или Дубае.

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Напомним, на базе роддома № 3 в Николаеве ремонтируют помещения для детской реанимации. Еще нужно закупить специальное оборудование и обустроить отделение интенсивной терапии для новорожденных.

Ранее сообщалось, что жители Первомайска заявили о коррупции в местном роддоме.