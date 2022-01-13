Николаевский блоггер Ольга Киселева, недавно ставшая мамой, рассказала, сколько необходимо доплачивать за роды и кесарево в городском роддоме №3.

Вчера, 12 января, она провела прямой эфир в Instagram, где озвучила цифры неформальных платежей за услуги роддома.

— 10 тысяч (гривен, — прим.) стоило кесарево у доктора, если бы это были роды — это стоило бы 8 тысяч. Палата стоила 580 гривен в день. Были палаты за 2500 гривен. Палата за 580 гривен — абсолютно нормальная — свежая, с душем, с нормальными окнами, кроватями, мебелью, пеленатором. Мы давали чаевые девчонкам (медперсоналу, — прим.). Анестезиологу дали чаевые. Ну, не чаевые, а «бумажечку», — рассказала Ольга Киселева.

Отметим, что бесплатные роды в Украине гарантированы государством. В декабре 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Национальная служба здоровья Украины компенсирует за одни роды 15 тысяч 101 гривну по программе медицинских гарантий. По данным системы E-Health Николаевский роддом №3 получил в 2021 году 43 миллиона 125 тысяч 99 гривен по данной программе.

Ольга Киселева отметила, что осталась довольна тем, как прошли роды в роддоме №3: «Мне было приятно рожать. У меня были классные воспоминания от родов». При этом, она раскритиковала состояние палат в отделении патологии беременности, где находятся беременные женщины на сохранении или в ожидании родов.

— Захожу я в эту палату: бомжацкая палата, холодная, ужасная. Там даже нет туалетной бумаги, там холодно (в туалете, — прим.), мне неприятно, нет никакого дезинфектора… Персонал понимает, что у них там ужасно, — пожаловалась Ольга Киселева.

Напомним, на базе роддома № 3 в Николаеве ремонтируют помещения для детской реанимации. Еще нужно закупить специальное оборудование и обустроить отделение интенсивной терапии для новорожденных.

Ранее сообщалось, что жители Первомайска заявили о коррупции в местном роддоме.