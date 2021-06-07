Депутат Первомайского горсовета Евгений Нотевский направил обращение прокурору Николаевской области Владимиру Говорухе с заявлениями от людей, которые пожаловались на коррупцию в местном роддоме.

Соответствующие заявления Евгений Нотевский прислал на редакционную почту НикВести.

В письмах от бывших пациентов роддома и их родственников говорится о систематическом вымогательстве со стороны некоторых сотрудников. В частности, они жаловались на отказ выписывать родильниц с детьми без получения «благодарности». Наибольшее количество жалоб написано в отношении одной из педиатров роддома.

Ранее Евгений Нотевский заявил о массовых жалобах на врача роддома на сессии Первомайского горсовета.