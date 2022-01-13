В Николаевской области коллектив КНП «Первомайская Центральная районная больница» получил новый автомобиль Renault Duster.
Об этом говорится в сюжете НИС-ТВ.
Василий Щегленко, заместитель главного врача, указал, что помощь в приобретении авто оказал народный депутат Украины Максим Дырдин.
Автопарк больницы более 20 лет не пополнялся.
— Теперь мы качественно, быстро и своевременно доставляем анализы в срок, определенный Министерством охраны здоровья. Не нарушаем требования по транспортировке анализов, — указал Василий Щегленко.
В сюжете сказано, что Максим Дырдин добился выделения 450 тысяч гривен из фонда Минэкономразвития для покупки Renault Duster. При этом автомобиль стоил дороже, поэтому коллектив больницы обратился за дополнительной помощью к меценатам.
Выбор Renault Duster в медучреждении объяснили тем, что у этой машины 2 ведущих моста для повышенной проходимости и дизельный двигатель для экономии.
На сегодня автопарк КНП «Первомайская Центральная районная больница» насчитывает 12 единиц. Из них только 5 функционируют нормально.
Ранее народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Максим Дырдин внёс поправку в проект Госбюджета-2022 о выделении 25 миллионов гривен на очистку реки Синюха.
В Николаевской области коллектив КНП «Первомайская Центральная районная больница» получил новый автомобиль Renault Duster.
Об этом говорится в сюжете НИС-ТВ.
Василий Щегленко, заместитель главного врача, указал, что помощь в приобретении авто оказал народный депутат Украины Максим Дырдин.
Автопарк больницы более 20 лет не пополнялся.
— Теперь мы качественно, быстро и своевременно доставляем анализы в срок, определенный Министерством охраны здоровья. Не нарушаем требования по транспортировке анализов, — указал Василий Щегленко.
В сюжете сказано, что Максим Дырдин добился выделения 450 тысяч гривен из фонда Минэкономразвития для покупки Renault Duster. При этом автомобиль стоил дороже, поэтому коллектив больницы обратился за дополнительной помощью к меценатам.
Выбор Renault Duster в медучреждении объяснили тем, что у этой машины 2 ведущих моста для повышенной проходимости и дизельный двигатель для экономии.
На сегодня автопарк КНП «Первомайская Центральная районная больница» насчитывает 12 единиц. Из них только 5 функционируют нормально.
Ранее народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Максим Дырдин внёс поправку в проект Госбюджета-2022 о выделении 25 миллионов гривен на очистку реки Синюха.