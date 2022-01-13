За год потребительские цены в Николаевской области выросли на 10,3%, в частности продукты подорожали на 13%.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.

Ведомство проанализировало изменение цен с декабря 2020 по декабрь 2021 года.

Среди продуктов питания больше всего выросли цены на подсолнечное масло — 30,2%, сахар — почти 19%, рыбу — почти 16% и яйца — 15%. А вот фрукты, наоборот, немного подешевели — на 10,5%.

Алкогольные напитки и табачные изделия выросли в цене на 8,4%. Зато стоимость одежды и обуви немного снизилась — на 1,7%.

Жилье и коммунальные услуги подорожали на 10,8%. Больше всего водоснабжение и канализация — 20,8% и 30,4% соответственно. Также значительно увеличилась стоимость электроэнергии — на 26,5%.

Медикаменты и другая фармацевтическая продукция подорожали на 5,3%. А транспортные услуги, расходы на содержание и обслуживание автомобилей — на 12%.

Увеличились расходы на образование: на 53,7% — дошкольное и начальное, 60,5% — среднее, 23,2% — высшее.

Напомним, в Украине ввели регулирование цен на некоторые продукты. На период действия карантина устанавливается предельный уровень торговой надбавки в размере 10% от оптово-отпускной цены на: гречневую крупу, сахар-песок, пшеничную муку первого сорта, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки первого сорта), пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке), куриные яйца категории С1, куриную тушку и сливочное масло жирностью 72,5%.