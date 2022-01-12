Кабинет Министров Украины на период действия карантина временно установил предельный уровень торговой надбавки в 10% на некоторые продукты питания.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 12 января, передает Укринформ.

Согласно пояснительной записке к постановлению, на период действия карантина устанавливается предельный уровень торговой надбавки в размере 10% от оптово-отпускной цены на: гречневую крупу, сахар-песок, пшеничную муку первого сорта, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки первого сорта), пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке), куриные яйца категории С1, куриную тушку и сливочное масло жирностью 72,5%.

Предельная торговая надбавка устанавливается с учетом рекламных, маркетинговых и логистических услуг, а также услуг по подготовке, обработке, упаковке и других связанных с реализацией конечному потребителю.

Такое решение в правительстве объясняют тенденцией роста потребительских цен на пищевые продукты с начала 2021 года на внутреннем рынке Украины.

По данным Государственной службы статистики с начала года (ноябрь 2021 года по декабрь 2020 года) цены на гречку выросли на 23,8% (+8,9 гривен), на сахар — на 34,9% (+7,3 гривен), пшеничную муку — на 15,4% (+1,96 гривен), на макаронные изделия — на 18,4% (+3,72 гривен), пастеризованное молоко — на 9,2% (+2,36 гривен), яйца — на 11,5% (+3,15 гривен), куриную тушку — 26,9% (+15,06 гривен) и сливочное масло — на 12,3% (+5,64 гривен).

Ожидается, что установление граничного уровня торговой надбавки позволит стабилизировать цены на основные продукты питания в условиях распространения в Украине COVID-19.

Ранее на заседании 30 декабря 2021 года Кабмин внес батон и подсолнечное масло в список продуктов, на которые устанавливается предельная торговая наценка в размере 10%.