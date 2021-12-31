Правительство будет ограничивать рост цен на подсолнечное масло и хлебобулочные изделия в ручном режиме.

Новую редакцию постановления подготовил Кабмин.

Согласно обновленному решению правительства, хозсубъекты обязаны согласовывать поднятие цен на батон, пшенично-ржаный хлеб и подсолнечное масло.

— Не более 10 процентов оптово-отпускной цены на хлеб ржано-пшеничный и батон с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке, другим услугам, связанным с реализацией конечному потребителю, — такой абзац добавили к постановлению.

Регуляция будет действовать до окончание карантина, пообещали в Кабмине.

Напомним, Верховная рада внесла изменения в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака, законом запрещается продажа ароматизированных и крепких сигарет.