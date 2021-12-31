Правительство будет ограничивать рост цен на подсолнечное масло и хлебобулочные изделия в ручном режиме.
Новую редакцию постановления подготовил Кабмин.
Согласно обновленному решению правительства, хозсубъекты обязаны согласовывать поднятие цен на батон, пшенично-ржаный хлеб и подсолнечное масло.
— Не более 10 процентов оптово-отпускной цены на хлеб ржано-пшеничный и батон с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке, другим услугам, связанным с реализацией конечному потребителю, — такой абзац добавили к постановлению.
Регуляция будет действовать до окончание карантина, пообещали в Кабмине.
Напомним, Верховная рада внесла изменения в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака, законом запрещается продажа ароматизированных и крепких сигарет.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Правительство будет ограничивать рост цен на подсолнечное масло и хлебобулочные изделия в ручном режиме.
Новую редакцию постановления подготовил Кабмин.
Согласно обновленному решению правительства, хозсубъекты обязаны согласовывать поднятие цен на батон, пшенично-ржаный хлеб и подсолнечное масло.
— Не более 10 процентов оптово-отпускной цены на хлеб ржано-пшеничный и батон с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке, другим услугам, связанным с реализацией конечному потребителю, — такой абзац добавили к постановлению.
Регуляция будет действовать до окончание карантина, пообещали в Кабмине.
Напомним, Верховная рада внесла изменения в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака, законом запрещается продажа ароматизированных и крепких сигарет.