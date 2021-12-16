Верховная рада внесла изменения в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака, законом запрещается продажа ароматизированных и крепких сигарет.
Об этом сообщают НикВести со ссылкой на заседание Рады 19 ноября, которое транслировалось на Youtube.
Проект поддержали 317 депутатов.
Закон вводит запрет на продажу ароматизированных вкусовых (фруктовые, конфеты, ментол и др.) табачных изделий и электронных сигарет, жидкостей и заправочных контейнеров.
Также законом запрещается продажа сигарет, в которых уровни выбросов никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты превышают: никотина - 1 мг, смолы - 10 мг, монооксида углерода - 10 мг;
Упаковка электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, должна включать список всех ингредиентов в порядке уменьшения удельного веса с указания содержания никотина в изделии и его дозу при однократном использовании.
Для целей запрета курения законом еще раз определяется понятие общественное место — часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды зданий и сооружений, а также подземные переходы, стадионы, паркинги.
Таким образом, улица, парки и пляжи не являются общественными местами, и в них можно курить и не надо носить защитные маски.
В то же время закон предоставляет полномочия городским, сельским, поселковым советам дополнительно определять свободные от курения места в пределах соответствующей громады.
Кроме того, закон:
Напомним, депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект, который запретит рекламировать электронные сигареты и жидкости для электронных сигарет.
|
Где мэр Николаева?Олег Мудрак
|
Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Верховная рада внесла изменения в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака, законом запрещается продажа ароматизированных и крепких сигарет.
Об этом сообщают НикВести со ссылкой на заседание Рады 19 ноября, которое транслировалось на Youtube.
Проект поддержали 317 депутатов.
Закон вводит запрет на продажу ароматизированных вкусовых (фруктовые, конфеты, ментол и др.) табачных изделий и электронных сигарет, жидкостей и заправочных контейнеров.
Также законом запрещается продажа сигарет, в которых уровни выбросов никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты превышают: никотина - 1 мг, смолы - 10 мг, монооксида углерода - 10 мг;
Упаковка электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, должна включать список всех ингредиентов в порядке уменьшения удельного веса с указания содержания никотина в изделии и его дозу при однократном использовании.
Для целей запрета курения законом еще раз определяется понятие общественное место — часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды зданий и сооружений, а также подземные переходы, стадионы, паркинги.
Таким образом, улица, парки и пляжи не являются общественными местами, и в них можно курить и не надо носить защитные маски.
В то же время закон предоставляет полномочия городским, сельским, поселковым советам дополнительно определять свободные от курения места в пределах соответствующей громады.
Кроме того, закон:
Напомним, депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект, который запретит рекламировать электронные сигареты и жидкости для электронных сигарет.