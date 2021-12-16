Верховная рада внесла изменения в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака, законом запрещается продажа ароматизированных и крепких сигарет.

Об этом сообщают НикВести со ссылкой на заседание Рады 19 ноября, которое транслировалось на Youtube .

Проект поддержали 317 депутатов.

Закон вводит запрет на продажу ароматизированных вкусовых (фруктовые, конфеты, ментол и др.) табачных изделий и электронных сигарет, жидкостей и заправочных контейнеров.

Также законом запрещается продажа сигарет, в которых уровни выбросов никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты превышают: никотина - 1 мг, смолы - 10 мг, монооксида углерода - 10 мг;

Упаковка электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, должна включать список всех ингредиентов в порядке уменьшения удельного веса с указания содержания никотина в изделии и его дозу при однократном использовании.

Для целей запрета курения законом еще раз определяется понятие общественное место — часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды зданий и сооружений, а также подземные переходы, стадионы, паркинги.

Таким образом, улица, парки и пляжи не являются общественными местами, и в них можно курить и не надо носить защитные маски.

В то же время закон предоставляет полномочия городским, сельским, поселковым советам дополнительно определять свободные от курения места в пределах соответствующей громады.

Кроме того, закон:

запрещает рекламу, спонсорство и продажу до 21 возраста электронных сигарет, электронных устройств для курения, а также табака и его заменителей в интернете;

вводит медицинские предупреждения на упаковках электронных сигарет, жидкостей и сигаретах для нагрева;

увеличивает медицинские предупреждения на пачках с 50% до 65% от площади с фотоизображениями последствий курения с обеих сторон.

Напомним, депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект, который запретит рекламировать электронные сигареты и жидкости для электронных сигарет.