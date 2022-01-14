Техногигант Google потратит 1 млрд долларов на покупку здания в центре Лондона, где он сейчас является арендатором, демонстрируя свою уверенность в будущем офиса как рабочего места.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что компания, в которой работают 6400 человек в Великобритании, планирует реконструкцию своих офисов в пределах комплекса Central Saint Giles возле Ковент-Гардена в центре Лондона.

— Нам выпала честь работать в Великобритании уже почти 20 лет, и наша покупка комплекса Central Saint Giles отражает нашу постоянную приверженность росту и успеху страны, — заявила финансовый директор материнской компании Google Alphabet Рут Порат.

Google планирует переоборудовать здание, чтобы оно было адаптировано для личной командной работы и имело конференц-залы для смешанной работы, а также создало больше места для отдельных сотрудников.

Новый ремонт также будет предусматривать рабочие помещения, которые позволят работать на свежем воздухе, добавили в компании.

В Google заявили, что в конечном счете компания будет иметь мощность для 10 тысяч сотрудников на своих предприятиях в Великобритании.

— Эти инвестиции в рабочие места от Google являются большим вотумом доверия к Великобритании как ведущему технологическому центру, — сказал министр финансов Британии Риши Сунак.

В прошлом месяце Google заявил, что откладывает свой план возвращения в офис во всем мире из-за растущей озабоченности по штамму коронавируса Omicron.

Напомним, Alphabet Inc., материнская компания Google, заняла место в тройке лидеров по капитализации в мире. Ее стоимость превысила отметку в 2 триллиона долларов.