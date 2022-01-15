Центральная избирательная комиссия утвердила сметы для проведения выборов народных депутатов на 2022 год на сумму более 34 миллиона гривен и для функционирования Госреестра избирателей.

Об этом гсообщается в Telegram ЦИК.

— Сегодня на заседании Комиссия утвердила: смету для проведения выборов нардепов на 2022 год на сумму 34 миллиона 681,4 тысячи гривен(с расчетом расходов на финансирование подготовки и проведения промежуточных выборов в трех ОВО), — говорится в сообщении.

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик во время заседания объяснил, что смета составлена для проведения выборов народных депутатов в ОВО 206 в Черниговской области 27 марта, а также с учетом двух «резервных» округов.

Кроме этого, сообщается, что ЦИК утвердила смету для функционирования Госреестра избирателей на 2022 год на сумму 23 миллиона 914,4 тысячи гривен и средние нормы расходов городских, районных в городе, поселковых, сельских ТИК и УИК на подготовку и проведение местных выборов-2022. (для определения объема расходов, выделяемых из местного бюджета).

Напомним, выборы, проводившиеся в Украине в прошлом году, стали шагом назад по чистоте и демократичности их проведения, считает председатель правления общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская.