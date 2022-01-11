Выборы, проводившиеся в Украине в прошлом году, стали шагом назад по чистоте и демократичности их проведения, считает председатель правления общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Такое мнение она высказала в интервью Цензору.НЕТ.

— Хотя на местных выборах, которые всегда проходят сложнее, потому что их очень много одновременно, территория маленькая, а конкуренты живут рядом, и уровень черного пиара зашкаливает, но даже по сравнению с ними выборы в марте и октябре 2021 — как огромный шаг назад, — отметила Ольга Айвазовская.

Она напомнила, что уже почти прошел почти год с момента выборов в 87 округе (где соревновались Василий Вирастюк и Александр Шевченко, — прим..), но до сих пор не расследовано, были ли внесены ложные сведения в протокол, были ли похищены бюллетени.

Самой большой проблемой последних выборов, по мнению эксперта, стала фальсификация протоколов.

В качестве примера она привела ситуацию в Харькове, когда кандидату Игорю Терехову, который и так уже побеждал — хоть в первом туре, хоть во втором — были переброшены голоса, чтобы не проводить второй тур (ОПОРА требовала пересчета голосов, но суд ей отказал — прим.).

— Практика фальсификации протоколов не должна иметь какого-либо порога лояльности. Если протокол сфальсифицирован, то неважно, сколько голосов украдено — 70, 6 или 15. Последний случай, когда такое произошло, это был 2015 год, это была областная территориальная избирательная комиссия на выборах. Черкасского областного совета... Там было покушение на преступление. До этого полноценно фальсификации протоколов происходили в 2012 году, и в этом плане 2021 на него очень похож, — отметила Ольга Айвазовская.

Вторым опасным моментом Айвазовская назвала подкуп. Третьим – применение кандидатами административного и бюджетного ресурса.

Как известно, в январе прошлого года полиция Николаевской области не нашла уголовного правонарушения и закрыла дело о возможных фальсификациях на выборах депутатов Николаевского областного совета.

В Николаеве во время подведения итогов выборов депутатов областного совета были зафиксированы расхождения в данных протоколов городской и областной ТИК сразу по нескольким округам. В частности, Николаевская областная территориальная избирательная комиссия досчитала 86 дополнительных голосов за кандидата от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анара Ахундова, забрав голоса у кандидата от политсилы Татьяны Потапенко на 4 избирательном округе.

Также были выявлены несоответствия в данных по результатам выборов по округам № 3 и 7 на выборах в облсовет.

В итоге Николаевский окружной административный суд отменил протокол и постановление областной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Николаевского областного совета, обязав облизбирком пересчитать итоги выборов по 3 и 4 округам. Основанием для этого, в частности, стало и то, что именно Олег Деренюга в своем Телеграм-канале обратил внимание николаевцев на манипуляции, которые происходят в результатами выборов в облсовет.

В результате проведенного повторного подсчета были обнаружены ошибки в результатах практических всех кандидатов, в отдельных случаях разница между «насчитанным» в изначальном протоколе и реальным результатов достигала 1000 голосов.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная территориальная избирательная комиссия провела повторный подсчет голосов за кандидатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на 4 округе на выборах в облсовет, в результате чего результаты многих кардинально изменились. Выяснилось, что Анару Ахундову при первом подсчете действительно «дорисовали» 40 голосов, в то время как у Татьяны Потапенко забрали 246 голосов избирателей.

Также облизбирком провел повторный подсчет голосов избирателей на 3 округе. В результате проведенного подсчета оказалось, что итоги голосования за кандидатов в территориальном списке партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» кардинально изменились: в отношении каждого из 10 кандидатов количество голосов изменилось. Примечательно, что после повторного подсчета количество голосов увеличилось не только у кандидата Александра Потемкина, но и у Евгения Горбурова, Валентины Королевой и Виктора Сандула. А у некоторых кандидатов, которые в результате пересчета «потеряли» голоса, разница составляет около 1000 голосов.

Главный редактор НикВести Олег Деренюга, комментируя попытки сфальсифицировать выборы в облсовет, заявил о том, что полиция должна провести серьезное расследование и привлечь к ответственности всех причастных.