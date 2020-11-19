Полиция должна провести серьезное расследование попыток фальсифицировать результаты выборов в Николаевский областной совет и привлечь к ответственности всех причастных.

Такое мнение в эфире телеканала «Суспільне» высказал главный редактор издания «НикВести» Олег Деренюга.

Как известно, накануне Николаевский окружной административный суд отменил результаты выборов в облсовет и потребовал от областной избирательной комиссии провести пересчет итогов голосования на нескольких округах на основании заявлений кандидатов о подтасовках. Основанием для этого, в частности, стало и то, что именно Олег Деренюга в своем Телеграм-канале обратил внимание николаевцев на манипуляции, которые происходят в результатами выборов в облсовет. Речь идет о результатах голосования за кандидатов в депутаты облсовета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» по 3 и 4 округам в Николаевской области. В результате проведенного повторного подсчета были обнаружены ошибки в результатах практических всех кандидатов, в отдельных случаях разница между «насчитанным» в изначальном протоколе и реальным результатов достигала 1000 голосов.

Известно, что полиция Николаевской области начала расследование фактов фальсификаций на основании публикаций СМИ и заявлений общественных организаций, осуществляющих наблюдение за ходом выборов.

По мнению Олега Деренюги, от того, доведет ли до логического завершения полиция это расследование и привлечет ли к ответственности виновных, зависит отношение жителей Николаевской области к выборам.

— Мы все говорим каждый день: «низкая явка», «на выборы никто не ходит». Как сейчас люди пойдут на выборы, в воскресенье выбирать мэра Николаева, если они каждый день видят новости о том, что комиссия, как хочет, так и считает? Это такой фактор, особенно для полиции имиджевый. Если они сейчас закроют глаза на то, что произошло, а это не один и не два голоса разница… В Ровенской области одна из партий не смогла пройти - им 1 голоса не хватило. Я думаю, в Николаеве наша комиссия «нашла» бы 1 голос. Они «находили» 100, - сказал Олег Деренюга.

Отвечая на вопрос ведущей о том, в чем именно заключалась фальсификация, журналист рассказал, что по новому избирательному кодексу кандидаты в депутаты соревнуются между собой не только с другими партиями, но и внутри одной политической силы за место во внутренней рейтинге партийного списка. А потому возникла ситуация, когда происходили манипуляции с результатами голосования среди кандидатов от одной партии.

— У нас новый избирательный кодекс, который существенно поменял избирательную систему на местных выборах в том числе. Он ввел такое понятие как внутрипартийная конкуренция. Фактически, на одном округе сражались за мандат кандидаты от одной политической силы. И мы когда приходили на избирательный участок, мы вписывали цифру за определенного кандидата, отдавая ему свой голос. Однако, сыграла, во-первых, низкая явка, а во-вторых то, что почему-то на самом деле граждане Украины разобрались, как это происходит, и во многих округах необходимую квоту, чтобы в списке подняться выше, набрали кандидаты, от которых этого не ожидали. Партийные боссы собрались, говорили: «Так, нам важно, чтобы депутатами стали люди, которые нам более приемлемы». По разным причинам, кто-то денег больше дал, кто-то там просто кум-брат-сват. И они первыми номерами поставили нужных им людей. Но так получилось, что люди иногда голосовали не за первых и вторых, а за третих, четвертых и пятых. Потом, когда эти голоса приходят в комиссию, то происходит такой феномен, такого еще не было, это воровство голосов внутри партии, у самих себя. И у тех, кто набрал, и от них этого не ожидали, и руководство партии не очень хочет видеть их депутатами, и они как-то входят, судя по всему с комиссией, и у них отбирают голоса. Причем, не один - два. Сотнями. Иногда «режут» прям так, что видно: у человека было 26 голосов, а стало 6, было 25 - стало 5. Десятками отменяют. И то, что человеку дорисовали голоса, еще не значит, что это он обязательно сам в этом виновен. Тут работает механизм, когда внутри партии отбирают у других кандидатов возможность выйти за рамки своего номера, подняться вверх. И пройдет тот, от кого этого не ожидает высокое партийное руководство, - рассказал Олег Деренюга.

По информации журналиста, внутри партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» широко обсуждался вопрос того, как реагировать на заявления о фальсификациях.

— Они искали, как им реагировать на эту ситуацию. Половина говорил о том, что лучше молчать, ничего не говорить, потому что так или иначе это влияет на их имидж. Другие говорили: «Почему мы и наша репутация должны страдать из-за того, что как-то пробрались пара аферистов в наш избирательный список. Теперь договорились с комиссиями, потом договорились с судами, еще с кем-то договорились. А мы чего должны страдать? Давайте выступим с заявлением». Заявление было у этой партии, они обвинили политических оппонентов во всем. Это Юрий Загородний, глава «ОПЗЖ» в Николаевской области, заявил, сто какие-то политические оппоненты решили, что от «ОПЗЖ» они хотят видеть не этого депутата, а другого. Это абсурд какой-то, какая им разница. Понятно, какое число депутатов от партии зайдет в областной совет. Но уже сейчас играются фамилиями, потому что хотят видеть более благоприятные фамилии. Или я не знаю, что там в ход пошло: может, кого-то купили, или кому-то угрожают, - сказал Олег Деренюга.

Он рассказал, что избирательная комиссия — это коллегиальный орган. Есть областная избирательная комиссия, которая путем поднятия руки устанавливает результаты выборов.

— Кто эти люди, подымающие руки? Это функционеры, которых партия направляет туда. Комиссию возглавляет представитель партии «Слуга народа», заместитель главы - «ОПЗЖ», секретарь - «Европейская солидарность». Остальные тоже представляют какие-то политические силы. Вот так партии имеют этих людей и ими управляют: говорят, что делать, за что подымать руки, за что нет. Тут должна играть совесть самого члена комиссии. Он должен встать и сказать: «Стоп, обращаю внимание, цифры не сходятся». Но они молчат. «Техническая ошибка», «как-то оно само». У человека 1300 голосов, а там, значит, стало 2500. Они говорят в суде, глава комиссии, его адвокат, говорит: «Да мы не обязаны проверять эти цифры», - сказал Олег Деренюга.

По мнению журналиста, это свидетельствует о чувстве безнаказанности представителей избиркомов за нарушение законодательства. А потому Олег Деренюга надеется на полицию, которая проведет глубокое расследование и обнародует его результаты.

— Это говорит о том, что безнаказанность, никто ничего не боится. Я помню, что в 2004 году, когда была «Оранжевая революция», она была вследствие заявлений о масштабных фальсификациях президентских выборов. Я знаю, что после этого все боялись. На каждом борде должны быть реквизиты, в каждой газете должно быть указано, если это реклама, за что она напечатана. Никаких нарушений не должно быть. А у нас избирательным законодательством, на него плюют. Члены комиссий не боятся фальсификаций. И я знаю, что многие люди, после тех выборов скрывались, кто в Москве, кто в других городах, потому что боялись преследований полиции из-за фактов фальсификаций на украинских выборах. Сейчас факты фальсификаций налицо, просто несовпадения, есть два решения суда, есть решение Апелляционного суда, который также подтвердил незаконность действий комиссии, есть заявление наблюдателей «Опоры», от других наблюдателей. Есть открытое уголовное производство. Я спрашиваю, ведется ли какое-то следствие, давал ли кто-то показания - мне говорят, что пока нет. Главный полицейский проводит брифинг, тоже на важную тему, но мы задаем вопрос об этом, а они пока не готовы сказать. Я надеюсь, что полиция просто веет такое глубинное расследование, и как вывалит эти результаты.. Но очень боюсь, что если окажется, что останутся безнаказанными, то как люди пойдут дальше на выборы и будут дальше верить? Это принципиальный вопрос имиджа полиции Николаевской области, сейчас показать, чтобы кто-то был наказан после этих вмешательств в реальный результат волеизъявления, - сказал Олег Деренюга.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная территориальная избирательная комиссия провела повторный подсчет голосов за кандидатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на 4 округе на выборах в облсовет, в результате чего результаты многих кардинально изменились. Выяснилось, что Анару Ахундову при первом подсчете действительно «дорисовали» 40 голосов, в то время как у Татьяны Потапенко забрали 246 голосов избирателей.

Также облизбирком провел повторный подсчет голосов избирателей на 3 округе. В результате проведенного подсчета оказалось, что итоги голосования за кандидатов в территориальном списке партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» кардинально изменились: в отношении каждого из 10 кандидатов количество голосов изменилось. Примечательно, что после повторного подсчета количество голосов увеличилось не только у кандидата Александра Потемкина, но и у Евгения Горбурова, Валентины Королевой и Виктора Сандула. А у некоторых кандидатов, которые в результате пересчета «потеряли» голоса, разница составляет около 1000 голосов.

Ранее сообщалось, что полиция открыла уголовное производство по факту возможных фальсификаций выборов в Николаевский облсовет.