Николаевская областная территориальная избирательная комиссия провела повторный подсчет голосов за кандидатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на 4 округе на выборах в облсовет, в результате чего результаты многих кардинально изменились.

Об этом сообщает корреспондент НикВести с заседания облизбиркома.

Как известно, кандидат от «ОПЗЖ» Анар Ахундов, которому областная территориальная избирательная комиссия посчитала 40 дополнительных голосов, забрав их у кандидата Татьяны Потапенко, подал жалобу в апелляционный суд с просьбой отменить решение Николаевского окружного админсуда, который обязал облизбирком пересчитать итоги выборов по округу №4 на выборах в областной совет.

Рассмотрев исковое заявление суд приняли решения отменить решение Николаевского окружного админсуда, а также постановил отменить результаты голосования выборов в Николаевский областной совет по округу №4 среди кандидатов от «ОПЗЖ» и обязал облизбирком заново подвести итоги выборов.

Сегодня, 18 ноября, облизбирком собравшись на заседание выполнил решение суда. В результате проведенного подсчета оказалось, что итоги голосования за шестерых кандидатов в территориальном списке партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» изменились. Так выяснилось, что Анару Ахундову при первом подсчете действительно «дорисовали» 40 голосов, в то время как у Татьяны Потапенко забрали 246 голосов избирателей.

Разница в голосах выглядит таким образом:

Александр Ясинский: было 1809 голосов - после пересчета стало 1809 голосов; Артем Еропунов: было 489 — стало 489; Анар Ахундов: было 908 — стало 866; Татьяна Потапенко: было 869 — стало 1115; София Черкес: было 392 — стало 372; Елизавета Трищанович: было 259 — стало 152; Гранд Арутюнов: было 654 — стало 716; Виктория Шастун: было 300 — стало 159.

Отметим, 17 ноября облизбирком провел повторный подсчета голосов избирателей на 3 округе. В результате проведенного подсчета оказалось, что итоги голосования за кандидатов в территориальном списке партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» кардинально изменились: в отношении каждого из 10 кандидатов количество голосов изменилось. Примечательно, что после повторного подсчета количество голосов увеличилось не только у кандидата Александра Потемкина, но и у Евгения Горбурова, Валентины Королевой и Виктора Сандула. А у некоторых кандидатов, которые в результате пересчета «потеряли» голоса, разница составляет около 1000 голосов.

Ранее НикВести сообщали о том, что Николаевская областная территориальная избирательная комиссия досчитала 86 дополнительных голосов за кандидата от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анара Ахундова, забрав голоса у кандидата от политсилы Татьяны Потапенко, которая является сотрудницей порта «Ника-Тера».

В итоге, около 3 часов ночи 8 ноября Николаевская областная территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в облсовет в нарушение закона, поскольку по законодательству ТИК должна была огласить результаты до 6 ноября. Во время оглашения результатов были зачитаны голоса, которые не совпадают в первичными данными избирательных участков.

Николаевский политолог Федор Левченко заявил, что глава Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний решил «кинуть» бизнесмена Дмитрия Фирташа, сфальсифицировав результаты выборов под своего кандидата Анара Ахундова.

13 ноября николаевский окружной административный суд обязал областную избирательную комиссию пересчитать итоги выборов по округу №4 на выборах в областной совет.

Временно исполняющий обязанности главы региональной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», нардеп Юрий Загородний говорит, что лично обнаружил незначительные расхождения в результатах голосования на округе №4, где избирательная комиссия досчитала голоса за кандидата от политической партии «ОПЗЖ» Анара Ахундова.