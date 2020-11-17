После проведенного Николаевской областной избирательной комиссией повторного подсчета голосов избирателей на 3 округе на выборах в облсовет, результат всех кандидатов от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» кардинально изменился.

Об этом сообщают НикВести.

Как известно, 13 ноября, Николаевский окружной административный суд отменил результаты выборов и обязал областную избирательную комиссию пересчитать итоги выборов по округу №3 на выборах в областной совет. Такое решение было принято на основании иска кандидата в депутаты от «ОПЗЖ» Александра Потемкина, который считает, что облизбирком украл у него победу на выборах. Решение суда вступило в силу в воскресенье вечером, 15 ноября.

В связи с этим, в понедельник, 16 ноября, Николаевский облизбирком собрался на заседание для того, чтобы провести повторный подсчет голосов и составить уточненный протокол об итогах голосования на округе №3 на выборах в Николаевский облсовет.

В результате проведенного подсчета оказалось, что итоги голосования за кандидатов в территориальном списке партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» кардинально изменились: в отношении каждого из 10 кандидатов количество голосов изменилось. Примечательно, что после повторного подсчета количество голосов увеличилось не только у кандидата Александра Потемкина, но и у Евгения Горбурова, Валентины Королевой и Виктора Сандула. А у некоторых кандидатов, которые в результате пересчета «потеряли» голоса, разница составляет около 1000 голосов.

Разница в голосах выглядит таким образом:

Евгений Горбуров: было 1979 голосов - после пересчета стало 2518 голосов; Сергей Майборода: было 643 - стало 613; Ирина Пидпала: было 1348 - стало 498; Александр Потемкин: было 869 - стало 1169; Валентина Королева: было 768 - стало 1028; Андрей Фатьянов: было 368 - стало 313; Виктор Сандул: было 866 - стало 1046; Юрий Серебряков: было 530 - стало 420; Нарине Петросян: было 337 - стало 162; Надежда Шундель: было 224 - стало 165.

Ранее сообщалось, что суд обязал областную избирательную комиссию пересчитать итоги выборов по округу №4 на выборах в Николаевский областной совет.