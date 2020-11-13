Николаевский окружной административный суд отменил протокол и постановление областной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Николаевского областного совета.

Об этом свидетельствуют решения суда, принятые сегодня, 13 ноября, по искам кандидатов в депутаты облсовета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Александра Потемкина и Татьяны Потапенко, - пишут НикВести.

Ранее сообщалось, что Николаевский окружной административный суд по иску кандидата Александра Потемкина обязал областную избирательную комиссию пересчитать итоги выборов по округу №3 на выборах в областной совет.

Также суд обязал областную избирательную комиссию пересчитать итоги выборов по округу №4 на выборах в областной совет.

«Признать противоправным и отменить протокол Николаевской областной территориальной комиссии о результатах выборов депутатов Николаевского областного совета в едином многомандатном избирательном округе. Признать противоправным и отменить постановление Николаевской областной территориальной избирательной комиссии №74 от 7.11.2020», - говорится в обоих решениях суда.

Резолютивная часть решения суда по иску Александра Потемкина Резолютивная часть по иску кандидата Татьяны Потапенко

Ранее сообщалось, что Николаевская областная территориальная избирательная комиссия при подведении итогов выборов депутатов областного совета пользовалась не официальными данными - бумажными протоколами ТИК с соответствующими печатями и подписями, а данными электронного кабинета Центризбиркома, использование которого является лишь рекомендацией.

10 ноября, Александр Потемкин посетил Николаевский облизбирком и попросил предоставить ему заверенные комиссией экземпляры протоколов для подготовки судебного иска, однако, ему отказали.

11 ноября, журналист НикВести Олег Деренюга опубликовал доказательства фальсификаций выборов в Николаевский областной совет на округе №3.

Аналогичная ситуация произошла и на округе №4. О несоответствии данных итогового протокола с результатами на избирательных участках по этому округу заявляли наблюдатели гражданской сети «ОПОРА». Издание НикВести также опубликовало копии протоколов с избирательных участков, после чего выяснилось, что облизбирком отнимал у кандидата от «ОПЗЖ» Татьяны Потапенко целые десятки, оставляя лишь окончание цифры. Кандидат заявила, что также намерена судиться с облизбиркомом, который украл у нее победу, и отдал ее другому кандидату — Анару Ахундову.