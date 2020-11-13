Николаевский окружной административный суд отменил протокол и постановление областной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Николаевского областного совета.
Об этом свидетельствуют решения суда, принятые сегодня, 13 ноября, по искам кандидатов в депутаты облсовета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Александра Потемкина и Татьяны Потапенко, - пишут НикВести.
Ранее сообщалось, что Николаевский окружной административный суд по иску кандидата Александра Потемкина обязал областную избирательную комиссию пересчитать итоги выборов по округу №3 на выборах в областной совет.
Также суд обязал областную избирательную комиссию пересчитать итоги выборов по округу №4 на выборах в областной совет.
«Признать противоправным и отменить протокол Николаевской областной территориальной комиссии о результатах выборов депутатов Николаевского областного совета в едином многомандатном избирательном округе. Признать противоправным и отменить постановление Николаевской областной территориальной избирательной комиссии №74 от 7.11.2020», - говорится в обоих решениях суда.
Ранее сообщалось, что Николаевская областная территориальная избирательная комиссия при подведении итогов выборов депутатов областного совета пользовалась не официальными данными - бумажными протоколами ТИК с соответствующими печатями и подписями, а данными электронного кабинета Центризбиркома, использование которого является лишь рекомендацией.
10 ноября, Александр Потемкин посетил Николаевский облизбирком и попросил предоставить ему заверенные комиссией экземпляры протоколов для подготовки судебного иска, однако, ему отказали.
11 ноября, журналист НикВести Олег Деренюга опубликовал доказательства фальсификаций выборов в Николаевский областной совет на округе №3.
Аналогичная ситуация произошла и на округе №4. О несоответствии данных итогового протокола с результатами на избирательных участках по этому округу заявляли наблюдатели гражданской сети «ОПОРА». Издание НикВести также опубликовало копии протоколов с избирательных участков, после чего выяснилось, что облизбирком отнимал у кандидата от «ОПЗЖ» Татьяны Потапенко целые десятки, оставляя лишь окончание цифры. Кандидат заявила, что также намерена судиться с облизбиркомом, который украл у нее победу, и отдал ее другому кандидату — Анару Ахундову.
Николаевский окружной административный суд отменил протокол и постановление областной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Николаевского областного совета.
Об этом свидетельствуют решения суда, принятые сегодня, 13 ноября, по искам кандидатов в депутаты облсовета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Александра Потемкина и Татьяны Потапенко, - пишут НикВести.
Ранее сообщалось, что Николаевский окружной административный суд по иску кандидата Александра Потемкина обязал областную избирательную комиссию пересчитать итоги выборов по округу №3 на выборах в областной совет.
Также суд обязал областную избирательную комиссию пересчитать итоги выборов по округу №4 на выборах в областной совет.
«Признать противоправным и отменить протокол Николаевской областной территориальной комиссии о результатах выборов депутатов Николаевского областного совета в едином многомандатном избирательном округе. Признать противоправным и отменить постановление Николаевской областной территориальной избирательной комиссии №74 от 7.11.2020», - говорится в обоих решениях суда.
Ранее сообщалось, что Николаевская областная территориальная избирательная комиссия при подведении итогов выборов депутатов областного совета пользовалась не официальными данными - бумажными протоколами ТИК с соответствующими печатями и подписями, а данными электронного кабинета Центризбиркома, использование которого является лишь рекомендацией.
10 ноября, Александр Потемкин посетил Николаевский облизбирком и попросил предоставить ему заверенные комиссией экземпляры протоколов для подготовки судебного иска, однако, ему отказали.
11 ноября, журналист НикВести Олег Деренюга опубликовал доказательства фальсификаций выборов в Николаевский областной совет на округе №3.
Аналогичная ситуация произошла и на округе №4. О несоответствии данных итогового протокола с результатами на избирательных участках по этому округу заявляли наблюдатели гражданской сети «ОПОРА». Издание НикВести также опубликовало копии протоколов с избирательных участков, после чего выяснилось, что облизбирком отнимал у кандидата от «ОПЗЖ» Татьяны Потапенко целые десятки, оставляя лишь окончание цифры. Кандидат заявила, что также намерена судиться с облизбиркомом, который украл у нее победу, и отдал ее другому кандидату — Анару Ахундову.