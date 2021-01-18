Николаевская областная ТИК

Полиция Николаевской области не нашла уголовного правонарушения и закрыла дело о возможных фальсификациях на выборах депутатов Николаевского областного совета.

Об это говорится в ответе заместителя начальника Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Павла Воловика на информационный запрос НикВести.

Как известно, 9 ноября 2020 года следственным отделом Центрального отдела ГУНП в Николаевской области было открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 158-3 Уголовного кодекса по информации, опубликованной изданием «НикВести» относительно возможных нарушений во время местных выборов в Николаевской области в части обнаружения расхождений в протоколах городской и областной ТИК касательно 6 кандидатов в депутаты Николаевского областного совета.

Однако в итоге дело было закрыто.

«По результатам проведенного досудебного расследования, в указанном уголовном производстве 30 декабря 2020 года принято решение о закрытии на основании пункта 2 части 1 статьи 284 УПК Украины в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения», - говорится в ответе на информзапрос.

Как известно, в Николаеве во время подведения итогов выборов депутатов областного совета были зафиксированы расхождения в данных протоколов городской и областной ТИК сразу по нескольким округам. В частности, Николаевская областная территориальная избирательная комиссия досчитала 86 дополнительных голосов за кандидата от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анара Ахундова, забрав голоса у кандидата от политсилы Татьяны Потапенко на 4 избирательном округе.

Также были выявлены несоответствия в данных по результатам выборов по округам № 3 и 7 на выборах в облсовет.

В итоге Николаевский окружной административный суд отменил протокол и постановление областной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Николаевского областного совета, обязав облизбирком пересчитать итоги выборов по 3 и 4 округам. Основанием для этого, в частности, стало и то, что именно Олег Деренюга в своем Телеграм-канале обратил внимание николаевцев на манипуляции, которые происходят в результатами выборов в облсовет.

В результате проведенного повторного подсчета были обнаружены ошибки в результатах практических всех кандидатов, в отдельных случаях разница между «насчитанным» в изначальном протоколе и реальным результатов достигала 1000 голосов.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная территориальная избирательная комиссия провела повторный подсчет голосов за кандидатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на 4 округе на выборах в облсовет, в результате чего результаты многих кардинально изменились. Выяснилось, что Анару Ахундову при первом подсчете действительно «дорисовали» 40 голосов, в то время как у Татьяны Потапенко забрали 246 голосов избирателей.

Также облизбирком провел повторный подсчет голосов избирателей на 3 округе. В результате проведенного подсчета оказалось, что итоги голосования за кандидатов в территориальном списке партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» кардинально изменились: в отношении каждого из 10 кандидатов количество голосов изменилось. Примечательно, что после повторного подсчета количество голосов увеличилось не только у кандидата Александра Потемкина, но и у Евгения Горбурова, Валентины Королевой и Виктора Сандула. А у некоторых кандидатов, которые в результате пересчета «потеряли» голоса, разница составляет около 1000 голосов.

Главный редактор НикВести Олег Деренюга, комментируя попытки сфальсифицировать выборы в облсовет, заявил о том, что полиция должна провести серьезное расследование и привлечь к ответственности всех причастных.