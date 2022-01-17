Правительство Дании приняло решение выделить 22 миллиона евро на развитие новой комплексной программы поддержки Украины. Программа направлена на укрепление силовых структур Украины.
Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
— В настоящее время Украине угрожает наращивание российской военной мощи вблизи украинской границы. Наш новый пакет поддержки достаточно всеобъемлющий, и каждый его элемент необходим. Этой поддержкой мы посылаем четкий сигнал о нашей солидарности с Украиной. Украинский народ должен знать, что он не одинок в своей борьбе за суверенитет и независимость, — говорится в сообщении министра иностранных дел Йеппе Кофода, который накануне посетил линию соприкосновения.
Средства выделяются на новый этап датской Программы мира и стабилизации для Украины на период 2022-2025 годов. 10,75 миллиона евро вносит МИД Дании, 11,3 миллиона — Минобороны Дании.
— Мы должны поддерживать Украину и ее право быть самостоятельной демократической страной. Вот почему сейчас мы усиливаем наш вклад в реформирование украинских сил безопасности. Мы также увеличиваем наш вклад в военную подготовку Украины и нашу помощь в приведении украинских военнослужащих в соответствие со стандартами НАТО, — прокомментировала министр обороны Дании Трине Брамсен, пишет РБК-Украина.
Напомним, президент США Байден подписал Закон об ассигнованиях национальной обороны (NDAA), который определяет финансирование основных направлений оборонной политики Соединенных Штатов и, в том числе, предусматривает выделение Украине помощи по безопасности.
|
Політичні в'язні – заручники Кремля, які, не визнавши злочинного режиму, продовжують відстоювати Україну і все українськеТарас Кремінь
|
Цугцванг миколаївського акимату на хвилі вихіднихСтанислав Мартиросов
Правительство Дании приняло решение выделить 22 миллиона евро на развитие новой комплексной программы поддержки Украины. Программа направлена на укрепление силовых структур Украины.
Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
— В настоящее время Украине угрожает наращивание российской военной мощи вблизи украинской границы. Наш новый пакет поддержки достаточно всеобъемлющий, и каждый его элемент необходим. Этой поддержкой мы посылаем четкий сигнал о нашей солидарности с Украиной. Украинский народ должен знать, что он не одинок в своей борьбе за суверенитет и независимость, — говорится в сообщении министра иностранных дел Йеппе Кофода, который накануне посетил линию соприкосновения.
Средства выделяются на новый этап датской Программы мира и стабилизации для Украины на период 2022-2025 годов. 10,75 миллиона евро вносит МИД Дании, 11,3 миллиона — Минобороны Дании.
— Мы должны поддерживать Украину и ее право быть самостоятельной демократической страной. Вот почему сейчас мы усиливаем наш вклад в реформирование украинских сил безопасности. Мы также увеличиваем наш вклад в военную подготовку Украины и нашу помощь в приведении украинских военнослужащих в соответствие со стандартами НАТО, — прокомментировала министр обороны Дании Трине Брамсен, пишет РБК-Украина.
Напомним, президент США Байден подписал Закон об ассигнованиях национальной обороны (NDAA), который определяет финансирование основных направлений оборонной политики Соединенных Штатов и, в том числе, предусматривает выделение Украине помощи по безопасности.