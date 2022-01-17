Правительство Дании приняло решение выделить 22 миллиона евро на развитие новой комплексной программы поддержки Украины. Программа направлена на укрепление силовых структур Украины.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— В настоящее время Украине угрожает наращивание российской военной мощи вблизи украинской границы. Наш новый пакет поддержки достаточно всеобъемлющий, и каждый его элемент необходим. Этой поддержкой мы посылаем четкий сигнал о нашей солидарности с Украиной. Украинский народ должен знать, что он не одинок в своей борьбе за суверенитет и независимость, — говорится в сообщении министра иностранных дел Йеппе Кофода, который накануне посетил линию соприкосновения.

Средства выделяются на новый этап датской Программы мира и стабилизации для Украины на период 2022-2025 годов. 10,75 миллиона евро вносит МИД Дании, 11,3 миллиона — Минобороны Дании.

— Мы должны поддерживать Украину и ее право быть самостоятельной демократической страной. Вот почему сейчас мы усиливаем наш вклад в реформирование украинских сил безопасности. Мы также увеличиваем наш вклад в военную подготовку Украины и нашу помощь в приведении украинских военнослужащих в соответствие со стандартами НАТО, — прокомментировала министр обороны Дании Трине Брамсен, пишет РБК-Украина.

Напомним, президент США Байден подписал Закон об ассигнованиях национальной обороны (NDAA), который определяет финансирование основных направлений оборонной политики Соединенных Штатов и, в том числе, предусматривает выделение Украине помощи по безопасности.