На строительстве моста через Сухой Лиман в Одесской области прошли испытания со статической нагрузкой несущих конструкций будущей переправы, ведущей к порту Черноморска.

В 2020 году мост был передан из коммунальной собственности в государственную, сообщила Службу автомобильных дорог в Одесской области.

По словам начальника Службы автомобильных дорог в Одесской области Дмитрия Рыбалки, мостостроители проверили каждую опору моста, нагружая их с помощью шести грузовиков общей массой 240 тонн. Датчики, установленные на конструкциях моста, фиксировали их поведение под нагрузкой.

Полученные данные будут обработаны Международным проектным институтом, который, как ожидается, вынесет свое заключение и скорректирует проект к концу февраля-началу мая. После этого будут объявлены торги и выбран подрядчик для завершения работ по строительству переправы на трассе М-27 Одесса — Черноморск.

Новый проект, по рекомендации привлеченных специалистов из Германии, предполагает добавление двух дополнительных секций, каждая длиной по 33 метра, со стороны Одессы и со стороны Черноморска. Эти секции позволят обойти неустойчивые грунты.

В итоге, мост через Сухой Лиман будет иметь длину 166 метров, вместо 100, как планировалось изначально.

В настоящее время движение как легкового, так и грузового транспорта, следующего в порт Черноморска, осуществляется по временной понтонной переправе.

Ранее в селе Пересадовка под Николаевом понтонный мост частично ушел под воду из-за фуры, пытавшейся по нему проехать.