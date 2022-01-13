Утром 13 января в селе Пересадовка под Николаевом понтонный мост частично ушел под воду из-за фуры, пытавшейся по нему проехать.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Во время движения большегруза по мосту под воду ушли несколько из понтонов. На данный момент фура все еще находится на мосту, проезд заблокирован. В связи с этим местные жители не могут добраться на работу в город.

Отметим, что на мосту действует ограничение — проезжать может транспорт весом до 8 тонн.

Стоит отметить, что понтонный мост около села Пересадовка не первый год тонет и страдает от фур. 2 сентября 2021 года мост частично ушел под воду из-за фуры, пытавшейся по нему проехать.

До этого мост тонул 15 января прошлого года. Грузовик заблокировал проезд по понтонному мосту и не мог выехать из-за гололеда. Аналогичные происшествия происходили в мае 2015 года, в сентябре 2017 года, в июне и ноябре 2018 года, а также 26 декабря 2019 года.

Отметим, что весной «Агентство местных дорог Николаевской области» объявило тендер на строительство моста в Витовском районе через реку Ингул на автомобильной дороге О151118 (Александровка-Николаев) — Пересадовка — (Днепр-Николаев) за 25,7 миллиона гривен.

В октябре вице-губкернатор Игорь Кузьмин сообщил, что в селе Пересадовка уже начаты работы по строительству нового мостового перехода. Он отметил, что новый мост будет стационарным.