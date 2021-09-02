Утром 2 сентября в селе Пересадовка под Николаевом понтонный мост частично ушел под воду из-за фуры, пытавшейся по нему проехать.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Во время движения большегруза по мосту под воду ушел один из понтонов. На данный момент фура все еще находится на мосту, проезд заблокирован, в связи с чем местные жители не могут добраться на работу в город.

Отметим, что на мосту действует ограничение — проезжать может транспорт весом до 8 тонн.

Подобные ситуации по вине габаритного транспорта происходят периодически. В последний раз — 15 января этого года. Грузовик заблокировал проезд по понтонному мосту и не мог выехать из-за гололеда. Аналогичные происшествия происходили в мае 2015 года, в сентябре 2017 года, в июне и ноябре 2018 года, а также 26 декабря 2019 года.