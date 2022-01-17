КНП «Николаевский областной центр паллиативной помощи и интегрированных услуг» из-за отсутствия лифта вынужден принимать в два раза меньше пациентов, чем позволяют возможности больницы. В центре большинство пациентов могут находиться только на первом этаже.

Об этом сегодня, 17 января, во время совещания с главврачами областных больниц в Николаевской ОГА рассказала и.о. руководителя КНП Лариса Коломиец, сообщает корреспондент НикВести.

— На сегодняшний день в стационере находится 20 человек. Способность больше. У нас 40 коек. У меня проблема: на втором этаже мало находится пациентов из-за отсутствия какого-либо сооружения (лифта, — прим.)… Так оно и осталось. Сегодня она не решена, — сказала Лариса Коломиец.

Заместитель главы Николаевского облсовета Владимир Фроленко напомнил, что по установке лифта в больнице ранее был готов проект.

— Проект, да. Документация была изготовлена, однако сумма, которая была определена заключением, там было 8 миллионов 205 тысяч, а этого недостаточно, чтобы нас включить в программу ГФРР (Государственного фонда регионального развития, — прим.). Вопрос Острый и нерешенный, — сказала Лариса Коломиец.

Напомним, в Николаевской области 31 медучреждение предоставляет паллиативную помощь. В 2020 году таких было 24. С 1 апреля 2020 паллиативная помощь вошла в программу медицинских гарантий, после чего начало расти количество учреждений, оказывающих паллиативную помощь.