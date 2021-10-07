В Николаевской области 31 медучреждение предоставляет паллиативную помощь. В 2020 году таких было 24.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной службы здоровья Украины.
С 1 апреля 2020 паллиативная помощь вошла в программу медицинских гарантий, после чего начало расти количество учреждений, оказывающих паллиативную помощь в Николаевской области.
— Почти половина медицинских учреждений, оказывающих паллиативную помощь в Николаевской области непосредственно сконцентрированы в Николаеве — 14 заведений. Среди них узкопрофильное учреждение, специализирующееся исключительно на паллиативных услугах — Областной центр паллиативной помощи и интегрированных услуг. Остальные 10 учреждений расположены в небольших городах и селах, — сказал директор Южного межрегионального департамента НСЗУ Роман Коллонтай.
С 1 апреля 2021 года они получили от НСЗУ почти 57,5 миллиона гривен за предоставление пациентам паллиативных услуг.
Паллиатив — это медицинская и психологическая помощь людям, живущих с тяжелым и неизлечимыми болезнями.
Ранее сообщалось, что в Николаевском областном доме ребенка из-за отсутствия специалиста не работает кабинет АВА-терапии, открытый в 2018 году.
|
Белые крылья над Николаевом. Памяти Владимира ЧайкиАнатолий Дюмин
|
Відродження справжньої історії МиколаєваСтанислав Мартиросов
В Николаевской области 31 медучреждение предоставляет паллиативную помощь. В 2020 году таких было 24.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной службы здоровья Украины.
С 1 апреля 2020 паллиативная помощь вошла в программу медицинских гарантий, после чего начало расти количество учреждений, оказывающих паллиативную помощь в Николаевской области.
— Почти половина медицинских учреждений, оказывающих паллиативную помощь в Николаевской области непосредственно сконцентрированы в Николаеве — 14 заведений. Среди них узкопрофильное учреждение, специализирующееся исключительно на паллиативных услугах — Областной центр паллиативной помощи и интегрированных услуг. Остальные 10 учреждений расположены в небольших городах и селах, — сказал директор Южного межрегионального департамента НСЗУ Роман Коллонтай.
С 1 апреля 2021 года они получили от НСЗУ почти 57,5 миллиона гривен за предоставление пациентам паллиативных услуг.
Паллиатив — это медицинская и психологическая помощь людям, живущих с тяжелым и неизлечимыми болезнями.
Ранее сообщалось, что в Николаевском областном доме ребенка из-за отсутствия специалиста не работает кабинет АВА-терапии, открытый в 2018 году.