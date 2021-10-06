В Николаевском областном доме ребенка из-а отсутствия специалиста не работает кабинет АВА-терапии, открытый в 2018 году.

Об этом в редакцию НикВести сообщил постоянный читатель.

— 18 сентября 2018 года вами была опубликована новость об открытии кабинета АВА-терапии для детей с аутизмом и расстройством аутического спектра при Николаевском доме ребенка. В этом году мой ребенок, у которого стоит диагноз РАС, проходил реабилитацию в данном заведении с марта по июль и занятия в АВА-кабинете с АВА-терапевтом не проводились по причине отсутствия таковых специалистов в штате, а другие специалисты использовать этот кабинет не могут. И получается, что фактически деньги были потрачены в никуда, — говорится в письме, пришедшем на редакционную почту.

Исполняющий обязанности главы облздрава Олег Бабин в комментарии корреспонденту НикВести подтвердил данную информацию. Он рассказал, что терапевт, работающий ранее в данном кабинете, уволился. По его словам, работу кабинета планируют возобновить и готовят нового специалиста.

АВА‑терапия (Applied behavior analysis) — это интенсивная обучающая программа, которая основывается на поведенческих технологиях и методах обучения. На сегодняшний день она является одним из самых эффективных методов коррекции расстройств аутического спектра.

Как сообщалось в 2018 году, отремонтировать помещение, сделать его реконструкцию и приобрести специальную мебель для нового кабинета помог Швейцарский благотворительный фонд «Светлана». Дидактический материал, учебные пособия приобретены за счет благотворительного фонда Елены Куликовой. А предыдущий специалист проходил специальное обучение в Международной Ассоциации ВСВА Израиля.

Ранее сообщалось, что десять украинских парикмахерских присоединились к программе Autism Friendly Space и прошли бесплатные тренинги, чтобы стричь людей с расстройствами аутистического спектра. В частности, подобную услугу будут предоставлять во Львове, Киеве, Харькове, Запорожье и Житомире.