Десять украинских парикмахерских присоединились к программе Autism Friendly Space и прошли бесплатные тренинги, чтобы стричь людей с расстройствами аутистического спектра. В частности, подобную услугу будут предоставлять во Львове, Киеве, Харькове, Запорожье и Житомире.

Об этом сообщает Хмарочос.

Кураторы проекта отмечают, что вскоре к инновационной программе могут присоединиться еще 15 парикамхерских. Это разительно отличается от ситуации пару лет назад, когда одна единственная парикмахерская обладала навыками для оказания услуг людям с дополнительными потребностями

— До тренинга мы знали только об одной парикмахерской в Украине, которая публично заявляла, что готова работать с РАС-клиентами (прим, - расстройство аутистического спектра).. Возможно, есть парикмахерские, о которых мы не знаем, поэтому будем рады если они к нам обратятся. Например, сегодня к нам пришли 10 парикмахерских, а в листе ожидания еще 15. Все они сталкивались с проблемой качественного обслуживания клиентов с РАС, - отмечает Анна Давыденко, руководитель Autism Friendly Space.

На специальном тренинге парикмахерам объясняют как наладить контакт с клиентами с аутизмом, особенно с детьми. Так, Татьяна Скрипник, профессор кафедры специальной и инклюзивного образования Киевского университета Гринченко, дала лекцию об особенностях работы с людьми с инвалидностью.

Прошедшие профессиональный тренинг получили набор инструментов, сенсорное оборудование, двухмесячный период консультаций от тренеров, а также сертификат заведения, дружественному аутизму.

По подсчетам AFS, потенциально 2% клиентов парикмахерских могут иметь расстройства аутичного спектра. Это, в частности, может означать гиперчувствительность к прикосновениям и сложность вербального общения.

— 68% украинских потребителей выбирают услуги компаний, являющихся социально-ориентированными. Люди готовы платить заведениям, которые работают не только ради прибыли, а еще выполняют социальную роль, - утверждает Александра Литвиненко, менеджер Zagoriy Foundation, финансового партнера программы Zagoriy Foundation.

Напомним, в Николаевском областном доме ребенка открыт кабинет АВА-терапии, его необходимость обусловлена растущим количеством детей с расстройствами поведения и синдромом аутизма. Сегодня одним из эффективных средств коррекции аутизма считают метод прикладного анализа, или АВА-терапии, то есть прикладного анализа поведения.