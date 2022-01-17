Российская компания «Газпром» не стала бронировать на февраль дополнительные мощности для транзита газа по Украину. Согласно данным аукционов, украинское предложение осталось невостребованным.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что «Оператор газотранспортной системы Украины» предложил дополнительные мощности на февраль по двум маршрутам — 9,8 миллиона кубометров в сутки на газоизмерительной станции «Суджа» и еще 5,2 миллиона кубометров на станции «Сохрановка».

Отметим, у «Газпрома» действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 миллиардов кубометров в год — это 109 миллионов кубометров в сутки. Но в январе эти мощности используются на половину, средняя прокачка составляет 53 миллиона кубометров газа в сутки.

Напомним, прокачка российского газа через Украину в направлении Словакии в первых числах января 2022 года упала втрое.