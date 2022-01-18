Украина за 2021 год увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита на 46,7% по сравнению с 2020 годом — до 2,48 миллиарда долларов.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.
Согласно данным таможни, за отчетный период в Украину было импортировано 19,5 миллионов тонн угля, а годом ранее — 16,95 миллиона тонн (+15%). Крупнейшими поставщиками стали Россия, США и Казахстан.
Импорт угля из России в денежном выражении за 2021 год составил $1,54 миллиарда долларов (62%), из США —494,6 миллиона долларов (19,8%).
Из Казахстана Украина импортировала уголь на 253,4 миллиона долларов (10,2%). Из других стран был импортирован уголь на сумму 195,3 миллиона долларов.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация блокирует поставки законтрактованного «Центрэнерго» энергетического угля через свою территорию.
Украина за 2021 год увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита на 46,7% по сравнению с 2020 годом — до 2,48 миллиарда долларов.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.
Согласно данным таможни, за отчетный период в Украину было импортировано 19,5 миллионов тонн угля, а годом ранее — 16,95 миллиона тонн (+15%). Крупнейшими поставщиками стали Россия, США и Казахстан.
Импорт угля из России в денежном выражении за 2021 год составил $1,54 миллиарда долларов (62%), из США —494,6 миллиона долларов (19,8%).
Из Казахстана Украина импортировала уголь на 253,4 миллиона долларов (10,2%). Из других стран был импортирован уголь на сумму 195,3 миллиона долларов.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация блокирует поставки законтрактованного «Центрэнерго» энергетического угля через свою территорию.