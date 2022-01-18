Украина за 2021 год увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита на 46,7% по сравнению с 2020 годом — до 2,48 миллиарда долларов.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Согласно данным таможни, за отчетный период в Украину было импортировано 19,5 миллионов тонн угля, а годом ранее — 16,95 миллиона тонн (+15%). Крупнейшими поставщиками стали Россия, США и Казахстан.

Импорт угля из России в денежном выражении за 2021 год составил $1,54 миллиарда долларов (62%), из США —494,6 миллиона долларов (19,8%).

Из Казахстана Украина импортировала уголь на 253,4 миллиона долларов (10,2%). Из других стран был импортирован уголь на сумму 195,3 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация блокирует поставки законтрактованного «Центрэнерго» энергетического угля через свою территорию.