Российская Федерация блокирует поставки законтрактованного «Центрэнерго» энергетического угля через свою территорию.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на пресс-конференции.

— Уголь из Казахстана не идет. Есть заключенный контракт на 660 тыс тонн угля для отопительного сезона, но из-за действий со стороны Российской Федерации происходит блокирование транзита. Ни мы, ни «Центрэнерго» не видим возможности физически этот уголь получить, — сказал Герман Галущенко.

При этом, по его словам, морским путем уголь идет в Украину стабильно и с соблюдением графика.

Министр заявил о существенном снижении стоимости импортируемого ресурса.

— Если в период высоких цен его стоимость доходила до 300 долларов за тонну, то сейчас речь идет о 140 долларах, — сказал он.

Ранее крупнейший морской транспортный узел ТИС в порту «Южный» принял балкер Bulk Pods с 72 тысячами тонн угля из США, предназначенных для теплоэлектростанций компании «ДТЭК-Энерго».