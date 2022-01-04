Крупнейший морской транспортный узел ТИС в порту «Пивденный» принял балкер Bulk Pods с 72 тысячами тонн угля из США, предназначенных для теплоэлектростанций компании «ДТЭК-Энерго».

Об этом сообщила пресс-служба ТИС, пишут Порты Украины.

— Наша задача — как можно быстрее разгрузить судно и отправить поезда с углем на теплоэлектростанции. К таким задачам наша команда готова. Благодаря отличной координации и слаженной работе наших терминалов с железнодорожным управлением ТИС и другими задействованными в разгрузке службами, мы можем одновременно разгружать судно, загружать железнодорожные вагоны, формировать и отправлять железнодорожные поезда, — указала пресс-служба.

Это третье судно с углем по заказу «ДТЭК-Энерго», которое обрабатывает ТИС. В декабре специалисты терминала «ТИС-Уголь» разгрузили балкер Globe Danae с 66 тысяч тонн и менее чем за два дня справились с выгрузкой 55 тысяч тонн угля, который доставило судно Santa Maria.

«ДТЭК-Энерго» договорилась о поставках в Украину девяти судовых партий с углем из США и Колумбии общим объемом почти 618 тысяч тонн, которые будут приняты на терминалах ТИС и ГП «Морской торговый порт «Южный» в порту «Пивденный».