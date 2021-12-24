Министерство инфраструктуры разработало и опубликовало для общественного обсуждения проект приказа «Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства инфраструктуры Украины», призванный урегулировать ситуацию с двойным взиманием портовых сборов в акватории Николаевского морского порта и при прохождении Бугско-Днепровско-лиманского канала (БДЛК).

Об этом пишут Порты Украины.

Согласно пояснительной записке к документу, он разработан для урегулирования отношений, связанных с взиманием портовых сборов в связи с запланированным внесением изменений в границы акваторий морских портов, а также для обновления положений отдельных нормативно-правовых актов МИУ в связи с произошедшими изменениями законодательства.

— С целью приведения в соответствие с Законом «О морских портах Украины» границ акватории морского порта Николаев, для обеспечения выполнения задач, возложенных на ГП «АМПУ» Кодексом торгового мореходства, МИУ разработало и направило для рассмотрения и согласования в заинтересованные органы исполнительной власти проект постановления Кабинета министров о внесении изменений в постановление Кабинета министров от 22 октября 2008 года №934 «О границах акватории морского порта Николаев». При этом, согласно статье 22 Закона, приказом МИУ от 27 мая 2013 года №316 «О портовых сборах» утвержден Порядок взимания и размеры ставок портовых сборов, — напомнили в министерстве.

Согласно предписаниям Порядка, взимание портовых сборов напрямую зависит от осуществления судами входа, выхода в/из акватории морского порта, движения по определенным гидротехническим сооружениям (например, по судоходным каналам), последовательного захода судна в течение рейса в несколько морских портов и других особенностей транспортной работы, которую выполняет судно в конкретных условиях.

— В связи с указанным, принятие предложенных МИУ изменений в границы акватории морского порта Николаев без одновременного внесения изменений в Порядок может привести к возникновению ситуации, когда судам, проходящим по БДЛК, который теперь не включен в границы акватории ни одного порта, после включения указанного канала в пределы акватории морского порта Николаев, будут начисляться портовые сборы за вход, выход в/из акватории морского порта Николаев. Такое расширение плательщиков портовых сборов в порту Николаев является нелогичным, поскольку суда, проходящие по БДЛК, могут вообще не иметь целью заход в порт Николаев, а идти в другой морской порт (СМП «Ольвия», морской порт Херсон), в котором такие суда и платят портовые сборы, — указывается в пояснительной записке.

Аналогичная ситуация будет иметь место и при начислении и взыскании сбора за услуги по регулированию движения судов (РДС) в соответствии с Тарифами на услуги по регулированию движения судов, утвержденными приказом МИУ от 3 декабря 2013 года №966. Поэтому при внесении изменений в границы акватории морского порта Николаев необходимо обеспечить одновременное внесение изменений в Порядок и Тарифы на услуги РДС с целью исключения появления ситуации двойного взыскания портовых сборов, а также сбора за услуги с РДС с судов.

Кроме того, на сегодняшний день существует необходимость актуализации ряда положений нормативно-правовых актов МИУ для приведения их в соответствие с законодательством.

Таким образом, проектом приказа предлагается:

внести изменения в Порядок для предотвращения необоснованного дополнительного взимания портовых сборов во время осуществления прохода между участками акватории одного морского порта, а также предотвращения неоправданного увеличения стоимости судозахода из-за дополнительного взимания корабельного, маячного, санитарного, административного портовых сборов при прохождении судном части акватории морского порта Николаев, которая является отдельным гидротехническим сооружением (по БДЛК);

внести аналогичные изменения в Тарифы на услуги РДС;

внести изменения в ряд нормативно-правовых актов МИУ в части замены ссылки на утративший силу Декрет Кабинета министров от 19 февраля 1993 года №15 «О системе валютного регулирования и валютного контроля» на ссылку на Закон «О валюте и валютных операциях », который был введен в действие с 7 февраля 2019 года;

Кроме того, предлагается внести изменения в ряд нормативно-правовых актов МИУ в части замены названия морского порта «Южный» на «Пивденный» согласно постановлению Кабинета министров от 17 апреля 2019 года №341.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич надеется, что глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выполнит предвыборное обещание, поспособствовав принятию законопроекта, который позволит бюджету города получать прибыль от деятельности морских портов.