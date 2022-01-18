КНП «Николаевский областной центр онкологии» приобретет линейный ускоритель с комплексом дозиметрического оборудования и системой позиционирования пациента для радиотерапии и радиодиагностики без процедуры лизинга. Финансовые учреждения, к которым обращалась больница для оформления лизинга, отказали из-за изменений условий приобретения аппарата.

Об этом вчера, 17 января, рассказал руководитель управления здравоохранения Николаевской ОГА Максим Безносенко в ходе совещания с главврачами в облсовете.

— Относительно лизинга: на момент, когда мы это обсуждали, вышло постановление, которое делает невозможным взять этот линейный ускоритель в лизинг. Там изменились условия и все финансовые учреждения отказали в лизинговых программах. Поэтому мы покупаем его… Есть сэкономленные за 2021 год средства на этот линейный ускоритель и 30% это был (аванс, — прим.), — пояснил Максим Безносенко.

По его словам, общая стоимость ускорителя составляет 60 миллионов гривен.

— В декабре мы уже заплатили аванс — 30%. Уже началась его сборка на заводе-изготовителе, — отметил Максим Безносенко.

Ранее бюджет Николаевской области получил больше 24 миллионов гривен субвенции на соцэкономразвитие для областных учреждений здравоохранения. 18 миллионов из них были предназначены на оплату первого взноса за линейный ускоритель.

Напомним, 29 апреля депутаты Николаевского областного совета разрешили КНП «Николаевский областной центр онкологии» оформить договор лизинга для приобретения линейного ускорителя с комплексом дозиметрического оборудования и системой позиционирования пациента для радиотерапии и радиодиагностики.