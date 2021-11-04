Бюджет Николаевской области получит больше 24 миллионов гривен субвенции на соцэкономразвитие для областных учреждений здравоохранения. 18 миллионов из них предназначены на оплату первого взноса за линейный ускоритель, который областной онкоцентр берет в лизинг.

Об этом рассказал начальник управления здравоохранения и экс-главврач центра Максим Безносенко на бюджетной комиссии облсовета, пишут НикВести.

— Это первый взнос. Предоплата 30% из бюджета. Для того, чтобы мы могли собирать остаток средств. 42 миллиона будут потрачены за счет КНП «Николаевский областной центр онкологии», — отметил он.

Также 1 миллион 350 гривен направят на покупку аппарата ИВЛ для областной офтальмологической больницы. 2,1 миллиона — на радиографическую цифровую систему для областной детской больницы. 2 миллиона — на оборудование для госпиталя ветеранов войны: набор для эндоурологии, уретерореноскоп для литотрипсии, ультразвуковой литотриптер и портативный ультразвуковой сканер с насадкой для биопсии.

Напомним, 29 апреля депутаты Николаевского областного совета разрешили КНП «Николаевский областной центр онкологии» оформить договор лизинга для приобретения линейного ускорителя с комплексом дозиметрического оборудования и системой позиционирования пациента для радиотерапии и радиодиагностики.