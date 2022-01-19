Редчайший бриллиант весом 555,55 карата, который, вероятно, попал на Землю вместе с «алмазоносным» астероидом, продадут на аукционе Sotheby’s в Лондоне.

Об этом пишет «Вокруг Света. Украина».

Черный бриллиант такого размера является «чрезвычайно редким явлением», отметили в аукционном доме Sotheby’s. Названный «Энигма», он считается самым крупным черным бриллиантом в мире. Эксперты предварительно оценили его в 5 миллионов фунтов стерлингов (6,8 миллиона долларов).

Драгоценный камень прибыл из космоса в составе «алмазоносного» астероида или метеорита, которые столкнулись с Землей. Необработанный алмаз, по информации аукционистов, весил около 800 карат.

Таким черным алмазам, по словам экспертов, может быть от 2,6 до 3,8 миллиардов лет.

Перед февральскими торгами камень немного попутешествует. Сегодня его демонстрируют в Дубае. А затем покажут в Лос-Анджелесе.

Никита Бинани, специалист по ювелирным изделиям Sotheby’s в Лондоне, назвала бриллиант «настоящим чудом природы».

По ее словам, аукцион предоставит уникальную возможность приобрести одно из редчайших космических чудес, возраст которого исчисляется миллиардами лет.

Эксперт обратила внимание на то, что камень тесно связан с числом 5. В дополнение к своим 555,55 каратам он также содержит ровно 55 граней.

Ограненные черные бриллианты в прошлом продавались по цене, превышающей 10 тысяч фунтов стерлингов (13 600 долларов) за карат, сообщили в Sotheby’s.

Алмаз выставят на онлайн-торги 3-9 февраля. Аукционный дом заявил, что в качестве оплаты он готов принимать и криптовалюту.

Напомним, в Италии продали невидимую скульптуру за 15 тысяч евро.