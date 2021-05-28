Доказательством того, что покупатель приобрел не просто воздух, а произведение искусства, служит сертификат права собственности на нематериальную скульптуру.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Итальянский художник Сальваторе Гаран за 15 тысяч евро (503 тысячи гривен) продал невидимую скульптуру под названием I am — «Я есть». Покупатель заплатил сумму, которая в 2,5 раза превышала стартовую.

Работу продали на аукционе, который организовал Art-Rite — один из немногих итальянских аукционных домов, занимающихся исключительно современным искусством.

Как пояснил художник, успешный результат аукциона свидетельствует о неоспоримом факте, что пустота — это не что иное, как пространство, наполненное энергией.

«Согласно принципу неопределенности Гейзенберга, ничто не имеет веса. Поэтому пространство обладает энергией, которая конденсируется и превращается в частицы, коротко говоря, в нас», — считает Сальваторе Гаран.

Он заявил, что его работа поместится только в частном доме. Чтобы ее «поставить», нужно освободить на полу пространство 1,5×1,5 метра.

Это не первая невидимая скульптура автора. В феврале 2020 года Гаран «выставил» на площади в Милане свою работу «Будда в созерцании». Скульптура была полностью невидимой, и поэтому «не могла быть воспроизведена в сети и скопирована».

Напомним, на аукционе Christie’s в Нью-Йорке картину художника XX века Пабло Пикассо «Женщина, которая сидит у окна» продали за 103,4 миллиона долларов. Аукцион длился 19 минут. Картина «Женщина, которая сидит у окна» стоила покупателю 90 миллионов долларов, а остальную сумму составляла комиссия.