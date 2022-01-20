Национальный банк отметил необходимость повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги из-за увеличения мировых цен на энергоносители.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Регулятор указал, что прошлогодние решения правительства по фиксации тарифов на газ для населения и производителей тепла способствовали замедлению инфляции, но в этом году тарифы на жилищно-коммунальные услуги «требуют постепенной коррекции».

— Единовременное приведение тарифов на ЖКУ к экономически обоснованным уровням устранит дисбалансы в энергетическом секторе, однако создаст значительное инфляционное давление и приведет к ухудшению ожиданий. Зато отсрочка решений по тарифам на ЖКУ будет аккумулировать квазифискальные дисбалансы и ценовое давление в будущем, — предупредил НБУ.

Увеличение тарифов является одним из ключевых рисков для инфляции в 2022 году.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила повышение тарифов на воду для коммунального предприятия «Николаевводоканал».