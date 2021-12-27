Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила повышение тарифов на воду для коммунального предприятия «Николаевводоканал».

Об этом свидетельствует соответствующее постановление комиссии.

Согласно решению, с 1 января 2022 года николаевцы будут платить за кубометр воды 34,044 гривны (с НДС):

17,532 гривны за водоснабжение (без НДС — 14,61 гривны);

16,512 гривны за водоотведение (без НДС — 13,76).

В этом году тариф был установлен на уровне 32,292 гривны за куб. Таким образом, тариф вырос примерно на 5%.

Ранее директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко анонсировал повышение тарифа на воду и введение абонентской платы. С августа 2022 года вступает в силу Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», согласно которому в каждом многоквартирном доме должен быть установлен общедомовой коммерческий прибор учета.

Напомним, что м 1 января в Николаеве также повысят тариф на доставку газа.