Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin 21 января упала до 38 536 долларов — это самое низкое значение с начала августа 2021 года.

Об этом говорится в данных Coingecko, передает Экономическая правда.

Котировки начали стремительно падать ночью с 20 на 21 января. При этом значительно снизились котировки всех крупнейших криптовалют на рынке.

Bitcoin торгуется на уровне 39 089 долларов (-6,6%), Ethereum – с отметкой 2900 долларов (-7,6%). Значительно снизились котировки Binance Coin, Cardano, Solano и других.

В то же время, падение не коснулось стейблкоинов — третья крупнейшая цифровая валюта рынка Tether выросла на 0,6%, а USD Coin — на 0,9%. Такие валюты обеспечены долларом США и менее волатильными.

Общая капитализация рынка сократилась за сутки на 7,1% до 1,95 триллиона долларов.

В то же время крипторинок не единственный, кто потерял за последнюю неделю. Биржевой индекс Nasdaq сократился на около 5%, а S&P 500 падает уже третью неделю подряд, отмечает CNBC.

Это связано с ростом доходности десятилетних казначейских облигаций США, в результате чего инвесторы выводят средства из более рисковых активов. Кроме того, рынок находится в ожидании тейперинга (сворачивания экономических стимулов, — прим.) и повышения учетной ставки Федрезерва (ФРС) в марте.

Напомним, в начале января цены на криптовалюту Bitcoin упали до самого низкого за последние несколько месяцев уровня.