Южно-Украинская АЭС подключила энергоблок №3 к энергосистеме Украины после текущего ремонта, для выполнения которого он был отключен днем в субботу, 22 января.

Об этом накануне сообщила пресс-служба НАЭК Энергоатом.

— 23 января в 18:04 третий энергоблок Южно-Украинской АЭС подключили к энергосети после устранения замечаний в работе обратного клапана с сервоприводом турбоагрегата, — говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что ремонт продлится до 24 января.

Таким образом, согласно диспетчерской информации НЭК Укрэнерго, в работе на вечер воскресенья находятся 14 из 15 энергоблоков украинских АЭС. Сейчас средний ремонт продолжается на энергоблоке №4 Ровенской АЭС. Мощность АЭС в настоящее время составляет 11,88 ГВт.

Ранее в городе Южноукраинск Николаевской области повысили тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, которые предоставляет Южно-Украинская АЭС.