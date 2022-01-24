Все подряды на реставрацию исторических зданий за госчет в Одессе получила фирма «Екстер'єр-дизайн». Она займется восстановлением Одесского худмузея, Одесского музея западного и восточного искусства и Одесской областной филармонии.

Об этом пишет «Думская».

За реставрацию Одесского художественного музея компания запросила 109,5 миллионов гривен, почти на 44 миллиона меньше той суммы, которую заложили власти в тендере. Помимо победителя, в конкурсе подавали свои заявки еще ООО «Град-строй», ПАО «Ремонтно-будівельна дільниця Одесголовпостач», ООО «Будівельна компанія Профістрой» и ООО «Строй імперія», однако они просили сумму покрупнее.

Восстановление Одесского музея западного и восточного искусства «Екстер'єр-дизайном» обойдется государственному бюджету в 76,5 миллионов гривен, а областной филармонии – в 58,4 миллиона гривен.

В издании добавляют, что во владельцах компании числится человек с фамилией, подозрительно похожей на экс-главу городского управления капстроительства от Партии регионов.

— Правда, у бизнесмена другое отчество, — признают в «Думской».

Напомним, в здании Николаевского художественного русского драматического театра начался ремонт — строители уже утеплили наружные стены и чердачное перекрытие. Театр включили в перечень объектов, которые будут реконструированы в рамках программы «Большая реставрация».