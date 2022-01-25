Коллаж Nikkei.Asia

Азиатские акции ушли на понижение из-за растущих рисков начала боестолкновения российских регулярных сил с украинской армии. Инвесторы предпочитают не рисковать в такой обстановке.

Об этом пишет Nikkei.Asia.

Индекс Nikkei Stock Average в какой-то момент обвалился почти на 700 пунктов, или 2,5%, до самого низкого внутридневного уровня с декабря 2020 года, а затем закрылся на уровне в 1,7%. Другой широкий индекс Topix отличился падением на 1,7%, при этом акции в целом ряде отраслей потеряли в цене слигком резко. К примеру, крупная компания в сфере е-коммерции Rakuten Group и поставщик услуг по трудоустройству Recruit Holdings потеряли более 7%.

Встряска коснулась не только Японии, но и других азиатских фондовых рынков. Индекс Hang Seng из Гонконга потерял 5%, а сингапурский индекс спикировал на 1%. Китайский Shanghai Composite и южнокорейский Kospi упали в среднем на 1-2%.

Торможение региональных фондовых рынков наступило после падения американских индексов, так, популярный индекс Доу-Джонса обвалился на 3%.

Финансовые аналитики объясняют, что обеспокоенность по поводу денежных операций повысилась после информации о стягивании российских войск к украинской границе, с одной стороны, и потенциальном развертывании 8500 военнослужащих США в Восточной Европе, с другой.

Nikkei также сигнализирует о росте цен на сырье.

Как сообщалось, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила Россию, что вторжение в Украину может привести к большим потерям и сравнила такой шаг с советской интервенцией в Афганистан.