Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила Россию, что вторжение в Украину может привести к большим потерям и сравнила такой шаг с советской интервенцией в Афганистан.

Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC.

В пятницу, выступая в Сиднее, Лиз Трасс призвала Россию и Владимира Путина воздержаться от попыток восстановить Советский Союз.

— Мы вместе с нашими союзниками по G7 и нашими союзниками в НАТО очень четко осознаем, что вторжение России в Украину приведет к огромным потерям. Мы готовы сразу ввести жесткие санкции, — заявила она, добавив, что Великобритания уже помогает Украине вооружением.

СМИ уточняет, что Великобритания уже направила Украине партию противотанкового вооружения и пообещала помочь с инструкторами и обучением. Лиз Трасс призвала Владимира Путина «отступить и отказаться от Украины», прежде чем он совершит огромную стратегическую ошибку.

— Кремль не усвоил уроки истории. Они мечтают о восстановлении Советского Союза или о какой-то большой России и собирают территории, основываясь на этничности и языке. Они заявляют, что хотят стабильности, но работают над тем, чтобы угрожать и дестабилизировать других, — заявила Лиз Трасс.

Она также сравнила возможное вторжение с войнами в Афганистане и Чечне.

Еще Лиз Трасс заявила, что Британия будет сотрудничать с такими странами, как Австралия, Израиль, Индия, Япония и Индонезия, чтобы противостоять угрозам России и Китая.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что в условиях российской эскалации ставки для Украины становятся более очевидными. Речь идет не только об угрозе вторжения.